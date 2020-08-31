انضباط الجبلاية تجتمع اليوم لإصدار عقوبات ضد القيعى وحلبية وفرج عامر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، اجتماعا مهما اليوم الاثنين لمناقشة عدد من الملفات والتحقيق فى المذكرات المقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية ولجان الاتحاد المختلفة ضد من أساءوا مؤخرا في حق الاتحاد ولجانه، بعدما تسلمت لجنة الانضباط بالجبلاية عدد من المذكرات مقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية وعدد من اللجان على رأسهم لجنة الحكام بمذكرات ضد مسئولين بالأندية خرجوا عن النص مؤخرا.
وكشف المصدر عن أن لجنة الانضباط مقدم لها اسطوانات مدمجة لبرامج تليفزيونية ومداخلات هاتفية بها تجاوز في حق الاتحاد وبعض لجانه وستشاهدها اللجنة لإيقاف أي تجاوز
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