شكرا لقرائتكم خبر عن انضباط الجبلاية تجتمع اليوم لإصدار عقوبات ضد القيعى وحلبية وفرج عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، اجتماعا مهما اليوم الاثنين لمناقشة عدد من الملفات والتحقيق فى المذكرات المقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية ولجان الاتحاد المختلفة ضد من أساءوا مؤخرا في حق الاتحاد ولجانه، بعدما تسلمت لجنة الانضباط بالجبلاية عدد من المذكرات مقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية وعدد من اللجان على رأسهم لجنة الحكام بمذكرات ضد مسئولين بالأندية خرجوا عن النص مؤخرا.

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وأوضح مصدر بإتحاد الكرة أن قائمة الأسماء المحالة للجنة الانضباط بالاتحاد وتنظر اللجنة في أمرهم اليوم الاثنين مسئولين فى الأندية فى مقدمتهم، فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادى المصرى وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك وعدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى وسعيد لطفى مستشار الناشئين بالزمالك وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى.

وكشف المصدر عن أن لجنة الانضباط مقدم لها اسطوانات مدمجة لبرامج تليفزيونية ومداخلات هاتفية بها تجاوز في حق الاتحاد وبعض لجانه وستشاهدها اللجنة لإيقاف أي تجاوز