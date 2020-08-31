الميركاتو الصيفي : شيفيلد يونايتد يُدعم دفاعه بالبولندي “كاسبر لوباتا”

دعمت إدارة شيفيلد يونايتد الناشط في الدوري الانجليزي الممتاز، خط دفاع الفريق باللاعب البولندي “كاسبر لوباتا” في صفقة انتقال حر من نادي برايتون هوف البيون في بداية الأسبوع الجاري.
ووقع قلب الدفاع صاحب الـ 19 عامًا على عقد مدته 3 أعوام مع شيفيلد يونايتد، بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة لناديي وايتهاوك الإنجليزي وزاجليبي سوسنوفيك البولندي.
وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “فخور للغاية لتوقيعي على عقد مدته 3 سنوات مع فريق فخم مثل شيفيلد يونايتد، لا أستطيع الانتظار لبدء مسيرتي مع الفريق”.
وانطلقت مسيرة كاسبر لوباتا في أكاديمية ساوثامبتون، وانتقل بعد فترة وجيزة إلى أكاديمية كليفيدون تاون الإنجليزي عام 2018، ومنها إلى صفوف الفريق الأول لبريستول سيتي دون مشاركة واحدة.
وأعير كاسبر إلى نادي سوسنوفيك البولندي ليمثله في 7 مباريات كأساسي بمنافسات دوري الدرجة الثانية (الدرجة الأولى في بولندا).
وأختير المدافع اليافع للعب مع منتخب بولندا للشباب تحت 19 عامًا أمام آرمينيا وألبانيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019.
ومن المقرر أن يبدأ لوباتا مسيرته مع فريق شيفيلد يونايتد تحت 23 عامًا الذي يقوده المدرب الإنجليزي “بول هيكينجبوتوم”، قبل تصعيده للعب مع الفريق الأول.
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