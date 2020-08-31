رياضة | تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لم يخضع لفحص كورونا الذي كان مقرراً إجراؤه اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ميسي دخل في حرب مع برشلونة الذي قضى به كل حياته تقريباً باتخاذ قرار المغادرة.

ونوهت صحيفة لا بانغوارديا الإسبانية ميسي أرسل بوروفاكس (وهي خدمة مستخدمة في إسبانيا لإرسال مستندات عاجلة عبر بريد إلكتروني معتمد والذي يصدر شهادة رقمية ذات صلاحية قانونية) آخر ليبلغ بها النادي برغبته في الرحيل وبقراره في عدم حضور التدريب الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الخطاب سيكون موقعاً من خورخي ميسي والد البرغوث الأرجنتيني ووكيل أعماله نفسه لإبلاغ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بقرار نجله بالرحيل عن صفوف برشلونة.

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وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المحامين الذين يمثلون ميسي قالوا إنه ليس بحاجة لحضور التدريبات إذا عبر عن رغبته بالفعل في الرحيل عن النادي.

وأوضح محامو النجم الأرجنتيني في وقت سابق هذا الأسبوع أنه يوجد شرط في عقد وقع عليه ميسي في 2017 يسمح له بترك النادي مجاناً لكن إذا طلب ذلك قبل 10 يونيو وأن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس الجاري بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وسائل الإعلام أنه وفقًا لبنود هذا العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2020-2021 فإنه يمكن لميسي الرحيل إذ دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو ما يعادل 833 مليون دولار.

وألمحت وسائل الإعلام أن التكهنات زادت بشأن وجهة ميسي المقبلة مع وجود العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.