شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين يظهر فى صورة صلاح مع ابنتيه "بطريقة كوميدية" والان مع التفاصيل

لوفرين يظهر فى صورة صلاح مع ابنتيه بطريقة كوميدية الإثنين 31 أغسطس 2020 علاقة صداقة قوية، تربط بين النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، واللاعب الكرواتي ديان لوفرين، مدافع الريدز الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

Advertisements وكان لوفرين من أكثر اللاعبين تقربًا وصداقة بمحمد صلاح وقت تواجده بالفريق. وأعاد محمد صلاح نشر صورته مع كل من ابنتيه مكة وكيان، وهو يداعبهما، ولكن هذه المرة، ظهر فى الصورة لوفرين، بطريقة الـ"فوتوشوب"، حيث وضعها صلاح عبر "ستوري" انسجرام الخاص به، لتظهر الصورة بشكل كوميدي، وكأن لوفرين يشاهد ويتابع مداعبة صلاح لابنتيه.

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