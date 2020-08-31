حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي..وفترة الإعداد لم تكن مناسبة

علق حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عقب خسارة فريقه أمام الزمالك، قائلا: هدف المباراة جاء من خطأ فردي.

وقال "طولان" خلال المؤتمر الصحفي : "المباراة كانت صعبة للغاية أمام الزمالك الذي يمتلك لاعبين من مستوى عال جدا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: نجحنا لمدة ساعة في اللعب بشكل جيد، والزمالك وصل على استيحاء وفي النهاية الهدف جاء من خطأ فردي, معقبا: عندما أخرج خاسرا من فريق مثل الزمالك بكرة ثابتة فهذا يعد أمرا جيدا.

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وتابع: أشكر لاعبي فريقي على الأداء أمام الزمالك. وعيب ما يُقال عني أنني "أفوت" المباراة. دائما ما أخلص لفريقي الذي أدربه ومواقع التواصل أصبحت سخيفة وسيئة في كل شيء ,مؤكدا ان فترة الإعداد لم تكن مناسبة .

يذكر ان الزمالك قد حقق الفوز على إنبي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.