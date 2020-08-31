شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حرس الحدود يخشى انتفاضة المقاصة الجريح على ستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره مصر المقاصة في تمام الخامسة عصر اليوم الأثنين على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة الأداء الجيد في المباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة إستغلال الفرص لحسم اللقاء مبكراً لاسيما أن الفريق أهدر ركلتى جزاء أمام زعيم الثغر بالجولة الماضية لو أحسن أستغلالهم كان سيفوز بالمباراة في المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتصحيح الأوضاع بعد الخسارة بثلاثية في الجولة الماضية لمواصلة خطة الهروب من شبح المراكز المتأخرة في جدول المسابقة المحلية.

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ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام المقاصة مكون من :" أحمد السعدنى، عبد الله جمعة، محمود الشبيني، خالد سامى، مصطفي مارسيلو، أيوب بن مشارك، أحمد فتحى حمزة، مصطفى جمال، إبراهيم كونيه، جريندو عبداللطيف، ونانا أنتوى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الحدود مكون من :" محمود حمدي،حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي ،مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ،شميلس بيكلي وعمرو مرعى".