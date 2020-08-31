شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة «تحليل أداء» لحكام الدوري الممتاز الثلاثاء القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة لتحليل أداء الحكام، الثلاثاء، بأحد الفنادق، بحضور الحكام فقط. وقال الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام، أنه سيتم تحليل أداء الحكام بداية من الجولة 18 وحتى الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز. وأضاف، أن الهدف من التحليل الوقوف على ما قدمه الحكام في المباريات، ومراجعة الأخطاء التي وقعوا فيها من أجل العمل على تصويبها وتلافيها في المستقبل، والتأكيد على القرارات السليمة والمواقف المميزة كي يستفيد منها الجميع، ضمن خطة اللجنة لتطوير مستوى وأداء الحكام، وهو ما ينعكس إيجابيا على تطور مستوى الكرة المصرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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