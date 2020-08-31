شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدافع عن الأهلي وبيراميدز ويوجه رسالة لعمرو الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يحمل اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة مسؤولية اي اخفاق للفرق المصرية الثلاثة المشاركة في بطولات أفريقيا الزمالك والأهلي وبيراميدز.

ودافع «مرتضى» عن ناديه وعن الأهلي وبيراميدز بسبب تعنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ورئيسها عمرو الجنايني وإصراره علي استكمال الدوري وضغط المباريات بشكل لا يقبله عقل، حسب تعبيره.

وقال، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه يحمل «الجنايني» واتحاد الكرة مسؤولية أي إخفاق لأي فريق مصري في بطولتي أفريقيا بسبب تلاحم المباريات وتعرض معظم لاعبي الفرق الثلاثة للإصابات، الأمر الذي يهدد وصولهم لمباريات نصف نهائي أفريقيا بصفوف مكتملة، وإذا استمر ضغط المباريات لهذا الشكل فالأندية الثلاثة ستتأثر سلبيًا قبل نصف النهائي.