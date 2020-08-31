شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يوجه تحذيرًا لـ«الجنايني»: ما حدث مع المصري مؤامرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما يحدث الآن مع نادي المصري البورسعيدي لا يقبله عقل ولا منطق، موكدًا أن ممثل بورسعيد في الدوري يتعرض لظلم كبير جدًا من عمرو الجنايني واتحاد الكرة.

وقال «مرتضى«، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أحب أقول لعمرو الجنايني نادي المصري مش لعبه في إيدك يا جنايني والمصري فريق كبير وجمهوره جمهور عظيم لا يستحق كل هذا التعنت من اللجنة الخماسية».

وتابع: «ما حدث لفريق المصري مؤامرة لابد من انتهائها فورًا وأحذر الجنايني من اللعب بالنار».