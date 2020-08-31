شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «الجنايني رجع الدوري عشان الأهلي ونكدنا عليهم بالثلاثية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه حقق هدفه من الدوري بعد عودته بالفوز علي الأهلي بثلاثية في القمة الأخيرة.

وقال «مرتضى«، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قاتل من أجل عودة الدوري لإرضاء الأهلي ومجاملة محمود الخطيب للحصول علي لقب وحفظ ماء وجهه أمام جمهوره.

وتابع: «خطة الجنايني فشلت بعدما فاز الزمالك علي الأهلي بثلاثية وأفسدنا عليهم فرحتهم ونكدنا عليهم بثلاثية القمة الماضية».