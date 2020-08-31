شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية للفيفا لإلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انه سيفجر مفاجاة من العيار الثقيل بشكل رسمي خلال ايّام بخصوص بطلان بطولة الدوري الممتاز.

وقال «مرتضى» إن الدوري باطل بشكل رسمي وسيتم إلغائه قريبًا وإعلان بطلانه، مضيفًا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «اللجنة الخماسية الموقتة والتى تدير الجبلاية وقعت في خطا فادح. بتغيير نظام ولائحة البطولة بعدما استبدلوا نظام البرتوكول الطبي وإلغاء المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا بالتحليل السريع غير المعتمد والذي يعرض حياة اللاعبين للخطر».

وكشف عن أنه جهز شكوى رسمية لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتضامن مع بعض الأندية بالدوري، وراهن علي استجابة الفيفا للشكوى وإلغاء الدوري، خصوصًا وأنها أعلنت أحقية الأندية واللاعبين في خوض المباريات من عدمها إذا شعرت بخطر من فيروس كورونا الذي ضرب جميع الأندية.