مرتضى منصور لـ حلمي طولان: الزمالك تخصص فوز على ‏من يرتدي القميص الأحمر

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتصار ‏الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 ‏لمسابقة الدوري الممتاز.‏ وقال "منصور" خلال تصريحات عبر فضائية "الزمالك": مبروك للاعبين والجهاز الفني ‏والاداري ولجماهير النادي. Advertisements ‏ وعن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان ‏المدير الفني لفريق نادي إنبي, قال "منصور" : الزمالك أصبح تخصص الفوز على ‏من يرتدي القميص الأحمر.‏ وأشار الي ان ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر ‏لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لانبي ‏أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام.‏

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