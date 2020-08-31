شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يجرى تحليل الدم استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى لتحليل الدم استعداداً لمواجهة سموحة والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية ، وخسر الإنتاج مباراته مع طلائع الجيش والتى أقيمت عصر السبت على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بهدف دون رد سجله كريم طارق ، وتجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 محتلا المركز الحادى عشر بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر .

وعقد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، جلسة مع لاعبيه لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق وغياب الانتصارات فى الفترة الأخيرة، وطالب المدير الفنى لاعبيه بمصارحته فى كل كبيرة وصغيرة تخصهم حتى يستطيع الوقوف على أسباب تراجع النتائج ، وتعهد اللاعبون بفتح صفحة جديدة بداية من المباريات المقبلة يكون عنوانها استعادة الانتصارات والأداء المميز.

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز الثلاثاء الماضى فى الجولة 22 للدوري الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

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ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.