شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يطالب لاعبى الطلائع بنقاط "الأمان" فى موقعة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه لتحفيزهم قبل مواجهة أسوان المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية وهى المباراة التى يستعيد فيها الطلائع جهود لاعبيه عمار حمدى وحسام باولو بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة ، وطالب بسيونى لاعبيه باستمرار الانتصارات خاصة أمام تماسيح النيل لضمان الابتعاد عن مراكز الخطر فى جدول الدوري حتى يلعب الفريق مبارياته المقبلة بأمان وبعيداً عن الضغوط .

ويحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ، ويجرى اليوم الاثنين فريق الطلائع وجهازه الفنى والادارى تحليل الدم استعداداً لمواجهة أسوان .

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الانتاج الحربى بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

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وفى وقت سابق، أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى فريقه على قلب الموازين بالدور الثانى للدورى، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خضنا فترة إعداد مميزة خلال فترة توقف المسابقة، لعبنا مباريات ودية عديدة ولمست فيها ارتفاع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مع توالى المباريات والتدريبات فى معسكرنا ببرج العرب".

وأضاف عبد الحميد بسيونى: "قدمنا مستوى متميزا فى كل الوديات حتى مباراة الزمالك التى لعبناها بصفوف ناقصة بعد حالة الطرد استطعنا الحفاظ على وتيرة الأداء وخرجنا بتعادل إيجابى وهذا مؤشر جيد على تماسك الفريق".

وتابع المدير الفنى للطلائع: "لدى ثقة كبيرة فى قدرات لاعبى الفريق لتقديم مستوى متميز بالدور الثانى للدورى بعد النتائج السلبية فى الدور الأول للمسابقة، وقادرون على تعديل وضع الطلائع بجدول ترتيب الدوري".