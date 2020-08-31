شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 18 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الأثنين ، مواجهات مهمة فى إطار الجولة الـ 18 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 ،حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من طلائع الجيش مع الطيران و الشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الإتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة .

تقام الجولة الـ 19 يوم 4 سبتمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع طلائع الجيش و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع الأهلى و القناة مع الإتحاد و طنطا مع بتروجت و الطيران مع الشمس .

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وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.