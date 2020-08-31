مرتضى منصور متحديًا اتحاد الكرة: لا يجرؤ أحد علي تحويلي للجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا أحد يجرؤ على تحويله إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أنه لن ينصاع لأمر الإحالة إلى لجنة الانضباط، كونه ليس من أطراف لعبة كرة القدم، حسبما أكد.

وقال مرتضى باللهجة العامية: "المسابقة بايظة ولما نقول كدة يقولك انضباط.. لا أنا عايز راجل يوديني الانضباط".

وتنوي لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري إصدار قرارًا رسميًا خلال الأيام المقبلة، بإحالة مرتضى منصور وعدد من مسؤولي الأندية لها بسبب تصريحاتهم في الفترة الأخيرة.