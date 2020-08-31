مرتضى منصور: "دوري الموت باطل.. ولو فاز الأهلي به 100 مرة"

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أطلق لقب دوري الموت على مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:" دوري (الموت) باطل ولو فاز به الأهلي 100 مرة".
وأوضح:"الجميع يلعب استجاباً فقط لقرار الدولة ولكن
وواصل:"لو قدمنا شكوى للفيفا على تغيير بروتوكول المسحات الطبية وتحويلهم لتحليل دم سيتم الغاء المسابقة حتى لو فاز بها الأهلي 100 مرة".
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