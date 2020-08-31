مرتضى منصور: "دوري الموت باطل.. ولو فاز الأهلي به 100 مرة"

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أطلق لقب ‏دوري الموت على مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-‏‏2020.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:" دوري (الموت) باطل ‏ولو فاز به الأهلي 100 مرة".‏

وأوضح:"الجميع يلعب استجاباً فقط لقرار الدولة ولكن

الجميع لا يريد ‏إكمال المسابقة".‏وواصل:"لو قدمنا شكوى للفيفا على تغيير بروتوكول المسحات الطبية ‏وتحويلهم لتحليل دم سيتم الغاء المسابقة حتى لو فاز بها الأهلي 100 ‏مرة".‏