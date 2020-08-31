الأهلي يحيي ذكرى وفاة اللاعب محمد عبدالوهاب

حرص النادي الأهلي على إحياء ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب نجم الفريق الأسبق. وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر:" "لايمكن أخلف وعدي مع النادي الأهلي" ... رحم الله من رحل وهو متمسكاً بالأهلي وجماهيره فعاش في قلوب ووجدان الملايين". عبر تويتر:" "لايمكن أخلف وعدي مع النادي الأهلي" ... رحم الله من رحل وهو متمسكاً بالأهلي وجماهيره فعاش في قلوب ووجدان الملايين". وتوفى عبد الوهاب أثناء خوض مران الأهلي صباح يوم 31 أغسطس 2006.

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