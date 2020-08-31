عبدالظاهر السقا يوضح أسباب استقالته من النادي المصري

أكد عبدالظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق و المدير الرياضي للنادي المصري انه قام بتقديم استقالته من منصبه في النادي المصري بسبب اختلاف في وجهات النظر بينه و بين طارق العشري و ليس بسبب خلاف شخصي.

واضاف عبدالظاهر السقا لبرنامج oNtime انه شعر انه في فتره تواجده من الممكن ان يسبب ضرر للفريق ولكن مسئولي النادي المصري رافضوا الاستقاله.

وقال انه تلقي اتصال من محافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان، حيث طلب الأخير منه التواجد بمكتبه، واشار السقا أنه اجتمع محافظ بورسعيد ورئيس النادي سمير

حلبيه وطلب منهم سرد كيفيه مساعده النادي وضع الحلول الموجوده بالنسبه لهم.

و اضاف السقا انهم وجهوا سوء حظ بسبب اعداد اللاعبين المصابين بكورونا و شدد ان الاحداث تتغير كل يوم بسبب الضغوط و المسحات و ان الامر يدار بعيدا عّم اللاعبين بسبب الذعر الذي يتعرضون له بسبب فيروس كورونا .

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و قال عبدالظاهر السقا ان طارق العشري معذور بسبب الظروف الذي يمر بها مع الفريق و لكن تعامله الاساسي

مع مجلس الادارة و اضاف السقا ان اللاعبين اصبحوا في حاله ذعر و عدم ثقه في بعضهم بسبب الاحداث الذي يتعرضون اليها.

و أردف السقا انه بعد تقديم استقالته تلقي اتصال من رئيس نادي المصري سمير حلبيه و قام تبليغه بسلبيه اللاعبين الذين اجروا المسحه بعد ان كانوا ايجابي و قال السقا انه ذهب الي اتحاد الكرة بصحبة المهندس عدنان و لكن الاتحاد يوم السبت لم يتواجدوا بتعقيم المكان.

واشار عبدالظاهر السقا انهم في حاجه الي طبيب نفسي لمساعدة اللاعبين و الجهاز الفني في التخلص من الضغوطات التي تعرضوا لها الفترهً السابقه و طالب عبدالظاهر السقا جمهور المصري الدعم و الوقوف في ظهر الفريق في ذلك الوقت .