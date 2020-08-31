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مرتضى منصور ينتقد اللجنة الخماسية بسبب فرج عامر

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أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه ‏‏ من قرار اللجنة الخماسية بتحويل محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ‏للجنة الانضباط.‏
وقال مرتضى:"عيب أوي راجل نائب

مجلس شعب زي فرج عامر، ‏ورئيس نادي بحجم سموحة يحولوه لجنة انضباط،، أنا مختلف مع فرج ‏عامر، لكن اللي بيحصل دة عيب".‏
وواصل رئيس الزمالك:" يهددونا بلجنة الانضباط.. ولو فيهم راجل ‏يحولني انضباط".‏
وأتم حديثه:" لست راضياً عن التعنت الشديد من اللجنة الخماسية ضد ‏المصري العريق وأزمة المسحات والضغط على النادي بشكل سافر من ‏أجل خوض مباراة الأهلي".‏
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