حسين ياسر: الأهلي يعاني من عدم الاستقرار مقارنة بالزمالك

أكد حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الأحمر يعاني من عدم ثابت واستقرار هذه الفترة مقارنة بالفريق الأبيض.
وقال المحمدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نظره الجماهير غير نظره المدرب من خلال أداء الفريق فيمباريات الأهلي، فالجمهور اعتاد أن يرى الفريق في أفضل حالاته ويبدأ التوتر عندما ينخفض مستوى الفريق حتى وإن فاز".
وأكمل : "الجمهور يحكم بعاطفية لكن في وضع فايلر مع الأهلي، فأرى أن الفريق يسير بشكل
يرى حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي والزمالك السابق، ان الكرة مؤخرا افتقدت "للأخلاق".
وقال المحمدي "اصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة.
وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.
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