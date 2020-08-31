حسين ياسر المحمدي يكشف كواليس انضمامه لنادِ الزمالك

أكد حسين ياسر محمدي لاعب الاهليوالزمالك السابق، أنه وقع على بياض من أجل اللعب للابيض.
وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ما تقاضيته في الزمالك كان اقل من الاهلي من الناحية المادية، هدفي عندما انتقلت للابيض كانالمشاركة" واردف: لم يكن هناك استقرار في الزمالك خلال تلك الفترة وكانت هناك ازمات مادية. واكد: وقعت على بياض للزمالك لرغبتي في اللعب، لم احتاج لوقت طويل مع الابيض، تأقلمت سريعا.
يرى حسين ياسر محمدي لاعب الاهليوالزمالك السابق، ان الكرة مؤخرا افتقدت "للأخلاق" وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة. وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.
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