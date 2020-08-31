حسين ياسر المحمدي يكشف كواليس انضمامه لنادِ الزمالك

أكد حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي

والزمالك السابق، أنه وقع على بياض من أجل اللعب للابيض.

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ما تقاضيته في الزمالك كان اقل من الاهلي من الناحية المادية، هدفي عندما انتقلت للابيض كان

المشاركة" واردف: لم يكن هناك استقرار في الزمالك خلال تلك الفترة وكانت هناك ازمات مادية. واكد: وقعت على بياض للزمالك لرغبتي في اللعب، لم احتاج لوقت طويل مع الابيض، تأقلمت سريعا.

يرى حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي