حسين ياسر المحمدي : أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي افريقيا

أكد حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه يتمنى وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا لكن المربع الذهبي صعب حاليا.

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن "الزمالك قادر انه يحقق البطولة

في حالة الاستمرار على مستواه في المباريات الكبيرة مؤخرا".

وتابع أنه يجب أن يكون هناك تركيز عالي جدا من الزمالك مع نشوة الفوز بالديربي وضياع الدوري ستكون أسباب لكي يتوج بالبطولة الافريقية.

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كما يرى حسين ياسر محمدي لاعب

الاهلي والزمالك السابق، ان الكرة مؤخرا افتقدت "للأخلاق".

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة.

وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.