حسين ياسر المحمدي : أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي افريقيا

أكد حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه يتمنى وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا لكن المربع الذهبي صعب حاليا.
وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن "الزمالك قادر انه يحقق البطولةفي حالة الاستمرار على مستواه في المباريات الكبيرة مؤخرا".
وتابع أنه يجب أن يكون هناك تركيز عالي جدا من الزمالك مع نشوة الفوز بالديربي وضياع الدوري ستكون أسباب لكي يتوج بالبطولة الافريقية.
كما يرى حسين ياسر محمدي لاعبالاهلي والزمالك السابق، ان الكرة مؤخرا افتقدت "للأخلاق".
وقال حسين في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة.
وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.
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