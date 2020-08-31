رياضة | مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم تياجو ألكانتارا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم تياجو ألكانتارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد فى منافسة قوية مع نظيره نادي ليفربول على ضم النجم الدولي الاسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية انجليزية أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشير يسعي بقوة لضم تياجو ألكانتارا هذا الصيف لتعزيز خط وسط الفريق بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يضغط على إدارة الريدز للحصول على خدمات اللاعب الاسباني تحسبا لرحيل اللاعب البلجيكي فينالدوم.

يذكر أن تياجو ألكانتارا قد بلغ إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبته الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.