رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي إنبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ٣٠ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة وصل رصيد نادي الزمالك إلى 45 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي إنبي عند 30 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

١- عبد الله السعيد.. ١٦ هدف

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

4 – وليد سليمان .. 7 أهداف.

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5 – حسام حسن.. 6 أهداف.

6 – أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.

7 – مصطفى محمد.. 6 أهداف.

8 – مروان رجب .. 6 أهداف.

9 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

10 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.