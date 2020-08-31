رياضة | بعد الفوز على إنبي.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على إنبي.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي إنبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ٣٠ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة وصل رصيد نادي الزمالك إلى 45 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي إنبي عند 30 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل 3 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.