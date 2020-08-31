رياضة | ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بتوحيه الصدمات إلي ناديه مرة أخرى في الساعات القليلة الماضية بقرار ناري جديد.

ولم يحضر ليو إلى مقر نادي برشلونة اليوم الأحد لإجراء مسحة "PCR" لفيروس كورونا استعدادا لعودة التدريبات.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي نفذ تهديده الأول لنادي برشلونة أنه لن يحضر لعمل المسحة ولن يتواجد في بداية فترة الإعداد للفريق وأن النادي كان يعلم بذلك مسبقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي ميسي اتصل بالفعل بإدارة نادي برشلونة زأبلغهم أن اللاعب لن يتواجد في فترة إعداد الفريق مشيرا إلى أنه مصر على الرحيل عن الفريق.

يذكر أن رونالد كومان سيقود حصته التدريبية الأولى مع نادي برشلونة في يوم الإثنين المقبل استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.