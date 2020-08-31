خطاب رسمي.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة في أزمة ميسي

الإثنين 31 أغسطس 2020

تلقى نادي برشلونة خبرا سارا من جانب رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بخصوص موقفه في أزمة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الساعي للرحيل عن بلوجرانا هذا الصيف.



وتلقى برشلونة خطابا رسميا من الليجا، يفيد بأن ميسي لا يحق له فسخ التعاقد مع طرف واحد، كما طلب مؤخرا في فاكس للنادي.

وشدد خطاب الليجا على أن ميسي لا يحق له الرحيل عن برشلونة، إلا بموافقة إدارة النادي أو دفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ700 مليون يورو.

وكان عقد ميسي مع برشلونة يتضمن شرطا يسمح له بالرحيل مجانا قبل النهاية بعام واحد في 10 يونيو/حزيران الماضي، ويزعم ليو أنه قابل للتطبيق بعد تأجيل نهاية الموسم حتى أغسطس/آب الحالي بسبب أزمة كورونا.

Advertisements

في المقابل، يشدد مسؤولو برشلونة على أن البند لم يعد قابلا للتفعيل، وأن السبيل الوحيد لرحيل اللاعب هو دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو، وهو ما اتفقت معه رابطة الليجا.

تحرك مضاد

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قالت إن إدارة برشلونة تنوي التحرك قضائيا ضد ميسي، حال تمسك بالرحيل دون الحصول على موافقة من النادي.

وأوضح المصدر، أنه في حال عدم التزام ميسي بعقده الممتد حتى الصيف المقبل، فإن برشلونة سيقدم ضده شكوى لدى محكمة العمل في كتالونيا، بتهمة اختراق العقد من طرف واحد دون موافقة الطرف الآخر.

وتشير كافة التقارير إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يبدو الأكثر جاهزية على كافة الأصعدة، للتعاقد مع ليو هذا الصيف، بناء على طلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا.