رضا عبد العال: طارق حامد يستحق الطرد أمام إنبي

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، كان يستحق بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على لاعب إنبي.

واضاف "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": طارق حامد تم مجاملته من الحكم محمود عاشور، وكان يستحق الطرد خلال المباراة، والزمالك سيعاني أمام بيراميدز فى وسط الملعب.

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وتابع: يجب تجهيز محمد حسن خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة بيراميدز، وطارق حامد غيابه سيؤثر على وسط الملعب .

جديرا بالذكر أن الزمالك حقق فوزا مهما على إنبي بهدف دون رد فى الجولة ٢٣ ‏بالدوري‎.