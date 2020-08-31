قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، كان يستحق بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على لاعب إنبي.
واضاف "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": طارق حامد تم مجاملته من الحكم محمود عاشور، وكان يستحق الطرد خلال المباراة، والزمالك سيعاني أمام بيراميدز فى وسط الملعب.
وتابع: يجب تجهيز محمد حسن خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة بيراميدز، وطارق حامد غيابه سيؤثر على وسط الملعب .
جديرا بالذكر أن الزمالك حقق فوزا مهما على إنبي بهدف دون رد فى الجولة ٢٣ بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال: طارق حامد يستحق الطرد أمام إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.