شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى أمام هليوبوليس فى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأثنين ، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى نظيره هليوبوليس فى إطار الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز فى لقاء تحصيل حاصل بعدما حسم الأهلى اللقب فى الجولة الماضية .

حسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى ، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 فى الجولة الـ 18 بالدورى .

وفاز الاهلى على على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 / 1 ضمن مؤجلات الدورى الممتاز قبل مواجهة الحسم امام الجياد .

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وبذلك يتوج الصافي مع الاهلى بالبطولة الـ17 ، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات و بطولة أفريقيا 4 مرات و البطولة العربية 3 مرات .

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية خلال شهر سبتمبر المقبل، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة،

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.