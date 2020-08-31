شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على إصابة حازم إمام وعمرو السولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على كم الاصابات الكبير الذي تعرض له نجوم الدوري المصري في الأسابيع الماضية.
وقال مرتضى في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «ضغط المباريات والاصرار على اللعب كل 3 أيام أرهق لاعبي الأندية».
وواصل: «أصيب حازم إمام في الزمالك كذلك عمرو السولية لاعب الأهلي، وغيرهم من نجوم الأندية».
وأكمل تصريحاته: «كنا نتمنى أن نصل إلى سبتمبر ببر الأمان واللاعبون بلا إصابات، خاصةً وأن الأهلي والزمالك وبيراميدز سيمثلون مصر في أفريقيا خلال أسابيع مقبلة، كذلك الإسماعيلي في البطولة العربية».
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الوضع في مصر
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اصابات
98,497
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تعافي
71,302
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وفيات
5,376
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