شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على إصابة حازم إمام وعمرو السولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على كم الاصابات الكبير الذي تعرض له نجوم الدوري المصري في الأسابيع الماضية.

وقال مرتضى في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «ضغط المباريات والاصرار على اللعب كل 3 أيام أرهق لاعبي الأندية».

وواصل: «أصيب حازم إمام في الزمالك كذلك عمرو السولية لاعب الأهلي، وغيرهم من نجوم الأندية».

وأكمل تصريحاته: «كنا نتمنى أن نصل إلى سبتمبر ببر الأمان واللاعبون بلا إصابات، خاصةً وأن الأهلي والزمالك وبيراميدز سيمثلون مصر في أفريقيا خلال أسابيع مقبلة، كذلك الإسماعيلي في البطولة العربية».