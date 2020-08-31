شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: أتمني انضمام رمضان صبحي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على، مهاجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، هو سبب رحيله عن الأييض واعتزاله في في 2008.

وقال «علي»، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق: «للأسف محلس عباس أجبرني علي الاعتزال دون رغبتي».

وكشف عبدالحليم علي أنه لا يفكر في الترشح لمجلس إدارة الزمالك حاليًا، لكنها خطوة ستاتي في يوم من الأيام.

وعلى جانب آخر، اكد «العندليب» أنه يتمني انضمام رمضان صبحي للزمالك، موضحًا أنه سيكون إضافة قوية للفارس الأبيض، مضيفًا: «أتمني لرمضان الخير في أي مكان».