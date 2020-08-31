شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: ضحيت من أجل الزمالك ورفضت الأموال والاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على، مهاجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ضحى بأكثر من عرض ورفض الاحتراف في اوروبا وضحي بمقابل مادي كبير جدًا من أجل نادي الزمالك وجماهيره.

وتابع: «رفضت الانضمام لاي ناد آخر غير الزمالك سواء داخليا او خارجيًا رغم حضور عروض رسمية وتم رفضها من الإدارة«.

وقال «العندليب«، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة« مع الاعلامي إبراهيم فايق إن الانتماء شرط أساسي لنجاح أي لاعب، خصوصًا وأن الفروق الفردية بين أكبر ثلاثة أندية متقاربة ماليًا بشكل كبير، وبالتالي إذا فكر أي لاعب فلن يضحي بالجماهيرية من أجل المال.