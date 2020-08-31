شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «دوري الموت» باطل ولو فاز به الأهلي 100 مرة‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه أطلق لقب «دوري الموت» على مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020. وأضاف «مرتضى»، في تصريحات لقناة الزمالك: «دوري (الموت) باطل ولو فاز به الأهلي 100 مرة». وأوضح: «الجميع يلعب استجابة فقط لقرار الدولة ولكن الجميع لا يريد إكمال المسابقة». وواصل: «لو قدمنا شكوى للفيفا على تغيير بروتوكول المسحات الطبية وتحويلهم لتحليل دم سبتم إلغاء المسابقة حتى لو فاز بها الأهلي 100 مرة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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