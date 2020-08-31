شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: انتظروني في حلقتين على شاشة قناة الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه قام بتأجيل ظهوره على شاشة قناة النادي الرسمية، بسبب الزيارة الهامة لوزير الشباب وكبار الشخصيات في افتتاح منشاّت النادي الجديدة.

وأضاف مرتضى منصور: «سأظهر خلال حلقتين عبر شاشة قناة الزمالك مع كابتن طارق يحيي، والصحفيين كريم أبوحسين وصبحي عبدالسلام».

وكان الزمالك قد فاز على حساب إنبي بهدف نظيف، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة مساء الأحد، ورفع الفريق الأبيض رصيده للنقطة 45 مشاركًا بيراميدز المركز الثاني.