شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريق الكرة بالنادي من الدوري الممتاز للموسم الجاري، في حال استمرار تعنت اللجنة الخماسية في عدة مواقف.

وأوضح «مرتضى»، في تصريحات لقناة الزمالك: «لن نكمل الدوري وسننسحب في حالة الضغوط التي تمارسها اللجنة الخماسية على الجميع وتحويل المسؤولين للجنة الانضباط».

وواصل: «قانون الرياضة الذي ساهم في وضعه لا يسمح بأن تقوم هيئة بعقاب هيئة مثلها، ثم إن رؤساء الأندية ليسوا عنصر من عناصر اللعبة».

وأضاف: «تغيير البروتوكول الطبي الخاص بمسحات كورونا واستبداله بـ(دبوس) واقعة قد تؤدي إلى إلغاء الدوري فورًا حال اللجوء للفيفا».

وواصل: «تحليل الدم كشف لنا أن هناك 5 لاعبين في الزمالك مصابين بكورونا ولكن حينما قمت باجراء مسحة على نفقتي الشخصية للاعبين ثبت سلامتهم جميعًا».

وأتم تصريحاته: «محمد كامل الراعي لقناة الأهلي هو المسؤول أيضًا عن مهزلة (شكة الدبوس) وهو من يدير نظام تحليل الدم».

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