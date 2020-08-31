شكرا لقرائتكم خبر عن ثيو بوكير: تجربة الإسماعيلي الأفضل في مسيرتي وتفوقت على قيادتي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، عن أفضل تجاربه داخل الدوري المصري.

واكد ثيو بوكير، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «الإسماعيلي كانت أفضل تجاربي في الدوري المصري خلال 3 سنوات».

وتابع: «تجربتي مع الإسماعيلي كانت الأفضل وتفوقت على قيادتي للزمالك».