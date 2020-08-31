شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكير»: «الجوهري» طلب مني معاونته في تدريب الفراعنة بمونديال 1990 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، إنه يتابع كافة الدوريات العربية والأوروبية بحكم عمله كمدير فني من أجل الاطلاع على كافة المستجدات في كرة القدم حول العالم.

وأكد ثيو بوكير، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «علاقتي بمحمود الجوهري لم تكن صداقة ولكن كان أكثر من أخ».

وكشف مدرب الزمالك السابق أن «الجوهري» طلب منه العمل معه في الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم عام 1990 بإيطاليا.