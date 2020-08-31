شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: مجلس الزمالك قضي عليّ في 2008.. عرضت اللعب مجانًا ورفض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على، مهاجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة الزمالك ضحي به في موسم ٢٠٠٨، بعدما اتخذوا قرارًا قاسيًا بإنهاء مسيرته مع الفريق بمطالبته بالاعتزال وعدم التجديد له.
وكشف أنه طلب من الإدارة في ذلك الوقت السماح له باللعب والاستمرار مع الزمالك لمدة موسم واحد فقط حتي ولو بدون الحصول على مقابل مادي، «لكنهم رفضوا لأنهم كانوا مستقرين علي إنهاء مشواري دون أي سبب مقنع».
وقال «العندليب»، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة»، مع الإعلامي إبراهيم فايق، إنه كان يسير بخطي ثابته وقدم موسم أكثر من رائع قبل إجباره على الاعتزال.
وكشف عن أنه ظل حبيس غرفته لمدة أسبوع بعد هذا القرار غير مصدق أنه أنهى مشواره الكروي مع الزمالك.
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