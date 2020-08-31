شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «ما يحدث مع فرج عامر عيب.. وعايز راجل يحولني للجنة ‏الانضباط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه من قرار اللجنة الخماسية بتحويل محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، للجنة الانضباط.

وقال «مرتضى»: «عيب أوي راجل نائب مجلس نواب زي فرج عامر، ورئيس نادي بحجم سموحة يحولوه لجنة انضباط، أنا مختلف مع فرج عامر، لكن اللي بيحصل ده عيب».

وواصل رئيس الزمالك: «يهددونا بلجنة الانضباط.. ولو فيهم راجل يحولني انضباط».

وأتم حديثه: «لست راضيًا عن التعنت الشديد من اللجنة الخماسية ضد نادي المصري العريق وأزمة المسحات والضغط على النادي بشكل سافر من أجل خوض مباراة الأهلي».