شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لخالد مرتجي: «سلامتك.. العلاقات الإنسانية فوق ‏كل خلاف»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشفاء العاجل لخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا. وقال «مرتضى»، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «أتمنى الشفاء العاجل لمرتجي، وأقوله له سلامتك، والعلاقات الإنسانية فوق كل اعتبار وفوق كل خلاف». وأتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى أن يستعيد خالد مرتجي عافيته سريعًا وكل التمنيات الطيبة له بالشفاء». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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