شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 5 صفقات جديدة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل. وأضاف «مرتضى»، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: «لا يسألني أحد عن رمضان صبحي، فلقد تعاقدت مع 5 صفقات ولكن من الصعب الإعلان عنها كي لا يتأثر أي لاعب حالي في الفريق». وواصل: «الصفقات الخمسة ستسعد جماهير الزمالك ولكن الإعلان عنها مع نهاية الموسم كي لا يتشتت اللاعبون». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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