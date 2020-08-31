شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدافع عن مصطفى محمد ضد حلمي طولان: «لاعبنا ليس بلطجيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصطفى محمد، نجم فريق الكرة بالنادي عقب تطاول حلمي طولان عليه، حسب قوله.

وقال «مرتضى»، في تصريحات لقناة الزمالك:«حلمي طولان المدير الفني لإنبي كان يسب مصطفى محمد خلال مباراة الزمالك اليوم ووصف لاعبنا بالبلطجي».

وواصل رئيس الزمالك في رسالته لطولان:«مصطفى محمد لاعب محترم ومهذب وليس بلطجيًا».

وأنهى تصريحاته: «مصطفى محمد لم يأتي في مكتبي من أجل الحصول على مستحقات متأخرة له من أيام ممدوح عباس مثلما فعلت وقمت بصرفها لك».