شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدافع عن مصطفى محمد ضد حلمي طولان: «لاعبنا ليس بلطجيًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصطفى محمد، نجم فريق الكرة بالنادي عقب تطاول حلمي طولان عليه، حسب قوله.
وقال «مرتضى»، في تصريحات لقناة الزمالك:«حلمي طولان المدير الفني لإنبي كان يسب مصطفى محمد خلال مباراة الزمالك اليوم ووصف لاعبنا بالبلطجي».
وواصل رئيس الزمالك في رسالته لطولان:«مصطفى محمد لاعب محترم ومهذب وليس بلطجيًا».
وأنهى تصريحاته: «مصطفى محمد لم يأتي في مكتبي من أجل الحصول على مستحقات متأخرة له من أيام ممدوح عباس مثلما فعلت وقمت بصرفها لك».
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