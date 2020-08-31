شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مرتضى منصور على قميص حلمي طولان الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتصار الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز. وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك: «مبروك للاعبين والجهاز الفني والإداري ولجماهير النادي». وتطرق مرتضى للحديث عن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي إنبي قائلًا: «الزمالك أصبح تخصص الفوز على من يرتدي القميص الأحمر». وواصل: «ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لإنبي أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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