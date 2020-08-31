شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: «أبو رجيلة» و«الغزال» و«تيجانا» سبب تألقي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على، مهاجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يدين بالفضل لمحمود أبورجيلة وإبراهيم يوسف وإسماعيل يوسف فيما وصل إليه داخل نادي للزمالك منذ انضمامه إليه من الشرقية للدخان.

وأشار إلى أن وقوف هؤلاء الثلاثة معه هو سبب تألقه وبروز نجوميته مع الفريق رغم أنه عاش أسبوعين بعد التوقيع للزمالك في غيبوبه وعدم تصديق انضمامه للأبيض.

وقال «العندليب»، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق: «كل بطولات الزمالك السبب فيها جمهور الزمالك العظيم، اللاعب رقم واحد».