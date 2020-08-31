شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: «أبو رجيلة» و«الغزال» و«تيجانا» سبب تألقي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على، مهاجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يدين بالفضل لمحمود أبورجيلة وإبراهيم يوسف وإسماعيل يوسف فيما وصل إليه داخل نادي للزمالك منذ انضمامه إليه من الشرقية للدخان.
وأشار إلى أن وقوف هؤلاء الثلاثة معه هو سبب تألقه وبروز نجوميته مع الفريق رغم أنه عاش أسبوعين بعد التوقيع للزمالك في غيبوبه وعدم تصديق انضمامه للأبيض.
وقال «العندليب»، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة» مع الإعلامي إبراهيم فايق: «كل بطولات الزمالك السبب فيها جمهور الزمالك العظيم، اللاعب رقم واحد».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحليم علي: «أبو رجيلة» و«الغزال» و«تيجانا» سبب تألقي مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.