شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: حب جمهور الزمالك مكسبي الوحيد من كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على، مهاجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حب وارتباط جمهور الزمالك به هو مكسبه الحقيقي من كرة القدم وأنه إذا لم يحقق سوي حب واحترام جمهور الزمالك بصفة خاصة وجمهور مصر بصفة عامة فهو فخور بذلك ولا يريد أي شيء آخر.

وقال «العندليب«، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة» مع الاعلامي إبراهيم فايق إنه قضي أفضل أيام حياته داخل جدران الزمالك وأنه ضحي بالغالي والنفيس من اجل جمهور الأبيض، مضيفًا أنه يعيش ببركة دعاء والدته طوال مسيرته.