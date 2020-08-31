شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي يوضح حقيقة تصريحه عن «مجاملة الأهلي تحكيميًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هشام حنفي، نجم النادي الأهلي سابقًا، على حقيقة تصريحاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بان الأهلي يتم مجاملته تحكيميًا.
وأكد هشام حنفي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «الأهلي لا يتم مجاملته تحكيميًا وكل ما تم تداوله عن تصريحي بأن الأهلي يتم مجاملته تحكيميًا أمر عار تمامًا من الصحة ولم أقول ذلك الكلام».
وتابع: «تصريحي تم تحريفه والفيديوهات متواجدة على السوشيال ميديا وتحدثت مع المحامي الخاص بي وسأقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قام بتحريف تصريحاتي».
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