شكرا لقرائتكم خبر عن «كمونة»: جونيور أجايي «نايم» منذ فترة.. ومحترفو الزمالك أفضل من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على مستوى لاعبي فريقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الأجانب خلال الآونة الأخيرة.

وأكد سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «أجانب الأهلي أفضل من أجانب نادي الزمالك ويجب على أجانب النادي الأهلي أن يستعيدوا مستواهم مرة أخرى».

وتابع: «جونيور أجايي نايم منذ فترة طويلة، مش هو ده أجايي الذي كان يصنع الهجمات ويقوم بتشكيل الخطورة على الخصم وعليه أن يستعيد مستواه من جديد ويجب أن يركز لأنه ورقة مهمة».