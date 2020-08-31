شكرا لقرائتكم حسين ياسر المحمدي: الكرة تفتقد الأخلاق الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي والزمالك السابق، أن الكرة مؤخرا افتقدت "للأخلاق"

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية : "اصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة.

وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.

قال حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق ان فترة تواجدي في القلعة البيضاء هي الافضل على مدار تاريخي في كرة القدم.

وأكد المحمدي في تصريحات تلفزيونية ان فترة وجودي في الزمالك كانت الافضل لانني سجلت ٣ اهداف في مباراة القمة امام الأهلي .

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وتابع انني تلقيت معامله خاصه من جانب مسؤولين الزمالك ، وحصلت على فرص اكتر وظهرت بشكل جيد .

أوضج ان الغيابات كانت لها تأثير على الفريق الأحمر في مباراة القمة وتعرضهم للخسارة بثلاثة اهداف.

أشار لى أن الاهلي يمتلك لاعبين لديهم خبرات كبيرة لكن الغيابات كانت لها تأثير على آداء الفريق في ملعب المباراة .

وتابع ان الزمالك قدم مباراة جيدة واستطاع التفوق على الأهلي داخل الملعب حتى بعد تسجيل التعادل الفريق الابيض استطاع العودة سريعا واستغلال نقص الاهلي وتسجيل هدفين.