شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365": نركز على المركز الثانى في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك إن فريقه يركز على المركز الثانى في الدوري بعد الفوز على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري.

أضاف أمير في تصريحات خاصة:" أي فريق بعد المباريات الكبيرة يكون عليه ضغط عصبي ومن الوارد أن يسقط في اللقاءات التالية وهذا ما حدث معنا ولكن لدينا أهداف محددة نسعى لتحقيقها ونركز على الترتيب في الدوري".

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خطف الزمالك 3 نقاط مهمة من إنبى بعد الفوز عليه بهدف أحرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.

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